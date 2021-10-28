Cuca promete utilizar o Brasileirão como preparação para a decisão da Copa do Brasil

Após a classificação à final na Copa do Brasil, após eliminar o Fortaleza, o Atlético-MG já vislumbra a decisão contra o Athletico-PR em dezembro. E, o Galo vai usar o tempo “livre”, quando terá apenas o Brasileiro pela frente, para fortalecer e trabalhar o time que tentará o bicampeonato do mata-mata nacional. O técnico Cuca vai usar o Brasileirão para preparar o Galo no duelo diante do Furacão. E essa preparação será intensa, pois o alvinegro está com grandes chances de ser campeão. Logo, se o time mineiro vencer o Brasileirão, mal terá tempo de celebrar, pois terá outra disputa de título. Confira no vídeo o que disse o treinador alvinegro. O Brasileiro terá toda a atenção do Galo até dezembro, quando terá pela frente as finais da Copa do Brasil contra o Furacão-(Pedro Souza/Atlético-MG)