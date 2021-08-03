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Cuca pode fazer mudanças no Galo diante do Bahia com as possíveis voltas de Hulk e Jair

O time mineiro encara o Tricolor de Aço pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, podendo perder por até um gol para seguir na competição...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 18:21

LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 18:21
Crédito: Cuca concluiu a preparação alvinegra para o duelo com o Bahia e poderá ter as voltas de Hulk e Jair-(Pedro Souza/Atlético-MG
O atacante Hulk está se recuperando bem de uma conjuntivite e esteve no último trabalho do Atlético-MG antes de encarar o Bahia, nesta quarta-feira, 4 de agosto, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, em Feira de Santana, no estádio Joia da Princesa. Hulk contraiu conjuntivite na última sexta-feira, 30 de julho, mas o Galo só divulgou a informação instantes antes do jogo contra o Athletico-PR, no domingo, 1º. O jogador recebeu antibióticos para acelerar a sua recuperação. Com a melhora, Hulk esteve trabalhando junto com o elenco, mas ainda assim, poderá ficar de fora do confronto com o Tricolor de Aço. Outra presença no treino foi a do volante Jair, que está afastado desde o duelo contra o Corinthians, pelo Brasileirão, por uma lesão no ombro e pode assumir a vaga de Zaracho, com uma lesão na coxa. Equipe que encara o Bahia
A transmissão do treino do Atlético desta terça-feira foi feita pela TV Galo. E, em parte do vídeo, Cuca trabalhou com uma formação diferente dos últimos jogos O treinador dava instruções a Mariano, Réver, Júnior Alonso, Dodô, Allan, Jair, Tchê Tchê, Eduardo Sasha e Savarino, sem a presença nos trabalhos de Nacho Fernández. Hulk se aproximou do grupo que conversava com Cuca e fez parte da resenha com o comandante. As imagens foram cortadas, mas se o técnico mantiver a equipe com quem teve a conversa, o Galo deverá ter diante do Bahia o seguinte time: Everson; Mariano, Réver, Alonso e Dodô; Allan, Jair e Tchê Tchê; Eduardo Sasha, Savarino e Hulk. O Atlético-MG pode até perder por um gol de diferença que avança às quartas de final do maior mata-mata nacional. No duelo da ida, no Mineirão, na semana passada, o Galo derrotou o Bahia por 2 a 0, gols de Hulk e Zaracho.

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