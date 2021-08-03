Cuca pode fazer mudanças no Galo diante do Bahia com as possíveis voltas de Hulk e Jair

O atacante Hulk está se recuperando bem de uma conjuntivite e esteve no último trabalho do Atlético-MG antes de encarar o Bahia, nesta quarta-feira, 4 de agosto, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, em Feira de Santana, no estádio Joia da Princesa. Hulk contraiu conjuntivite na última sexta-feira, 30 de julho, mas o Galo só divulgou a informação instantes antes do jogo contra o Athletico-PR, no domingo, 1º. O jogador recebeu antibióticos para acelerar a sua recuperação. Com a melhora, Hulk esteve trabalhando junto com o elenco, mas ainda assim, poderá ficar de fora do confronto com o Tricolor de Aço. Outra presença no treino foi a do volante Jair, que está afastado desde o duelo contra o Corinthians, pelo Brasileirão, por uma lesão no ombro e pode assumir a vaga de Zaracho, com uma lesão na coxa. Equipe que encara o Bahia
A transmissão do treino do Atlético desta terça-feira foi feita pela TV Galo. E, em parte do vídeo, Cuca trabalhou com uma formação diferente dos últimos jogos O treinador dava instruções a Mariano, Réver, Júnior Alonso, Dodô, Allan, Jair, Tchê Tchê, Eduardo Sasha e Savarino, sem a presença nos trabalhos de Nacho Fernández. Hulk se aproximou do grupo que conversava com Cuca e fez parte da resenha com o comandante. As imagens foram cortadas, mas se o técnico mantiver a equipe com quem teve a conversa, o Galo deverá ter diante do Bahia o seguinte time: Everson; Mariano, Réver, Alonso e Dodô; Allan, Jair e Tchê Tchê; Eduardo Sasha, Savarino e Hulk. O Atlético-MG pode até perder por um gol de diferença que avança às quartas de final do maior mata-mata nacional. No duelo da ida, no Mineirão, na semana passada, o Galo derrotou o Bahia por 2 a 0, gols de Hulk e Zaracho.