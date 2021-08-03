Cuca pode fazer mudanças no Galo diante do Bahia com as possíveis voltas de Hulk e Jair

O atacante Hulk está se recuperando bem de uma conjuntivite e esteve no último trabalho do Atlético-MG antes de encarar o Bahia, nesta quarta-feira, 4 de agosto, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, em Feira de Santana, no estádio Joia da Princesa. Hulk contraiu conjuntivite na última sexta-feira, 30 de julho, mas o Galo só divulgou a informação instantes antes do jogo contra o Athletico-PR, no domingo, 1º. O jogador recebeu antibióticos para acelerar a sua recuperação. Com a melhora, Hulk esteve trabalhando junto com o elenco, mas ainda assim, poderá ficar de fora do confronto com o Tricolor de Aço. Outra presença no treino foi a do volante Jair, que está afastado desde o duelo contra o Corinthians, pelo Brasileirão, por uma lesão no ombro e pode assumir a vaga de Zaracho, com uma lesão na coxa. Equipe que encara o Bahia