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Cuca nega ‘Hulkdependência’ ao falar da boa fase do atacante: 'Não importa quem faça os gols'

O treinador também rebateu as críticas  à equipe e acha que o torcedor está feliz com o desempenho da equipe...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 16:37

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2021 às 16:37
Hulk foi destaque mais uma vez no Atlético-MG após a vitória sobre o Bahia por 2 a 0, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O atacante fez um dos gols, o outro foi anotado por Zaracho, e deixou sua marca nas redes baianas pela terceira vez em dois jogos, um pelo Brasileiro e o outro do mata-mata nacional, com apenas três dias de intervalo. O técnico Cuca negou que haja uma “Hulkdependência” , apesar de celebrar a boa fase do jogador, que fez 16 gols e deu nove assistências pelo Galo na temporada. Cuca preferiu exaltar o momento da equipe e rechaçou as críticas que vem sendo feitas pelo desempenho em campo. O treinador afirmou que se fosse torcedor, estaria feliz. Confira nos vídeos da matéria. Cuca fez um discurso mais focado no coletivo, mas celebrou o bom momento de Hulk-(Pedro Souza/Atlético-Mg)

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