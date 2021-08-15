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Cuca minimiza vitória sobre o Palmeiras, 'desconversa' sobre Patrick de Paula e foca no River Plate

O treinador não quer excesso de euforia pelo triunfo diante do Verdão e liderança ampliada no Brasileirão. O comandante desconversou sobre a polêmica expulsão de Patrick de Paula...

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 16:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2021 às 16:34
O Atlético-MG segue líder do Campeonato Brasileiro e ampliou a vantagem para os rivais. O alvinegro está a cinco pontos do vice-líder, O Galo venceu o Palmeiras por 2 a 0, neste sábado, no Mineirão, com dois gols de Savarino. Agora, o time mineiro tem 37 pontos na classificação. Mas, o técnico Cuca não quer saber se euforia interna e pede foco para encarar o River Plate, quarta-feira, 18 de agosto, no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Galo pode até empatar que avança às semifinais. Sobre a polêmica expulsão de Patrick de Paula, ainda no primeiro tempo, o treinador não entrou em detalhes e preferiu “desconversar” sobre o assunto. Confira nos vídeos as falas do comandante atleticano. Cuca quer foco no River e evita euforia com liderança do Brasileirão- (Pedro Souza/Atlético-MG)

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