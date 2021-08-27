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futebol

Cuca ironiza críticas ao Galo por não ter feito mais gols sobre o Flu: 'agora querem que façamos 3, 4 gols'

Apesar de rechaçar os comentários negativos, o treinador alvinegro admite que alvinegro poderia ter feito mais gols no time carioca...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 01:34

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 01:34
O Atlético-MG foi ao Rio de Janeiro, se impôs e saiu com uma grande vitória sobre o Fluminense por 2 a 1. gols de Hulk e Nacho para o time mineiro, com Fred descontando para o Tricolor Carioca. O triunfo deixou a equipe mineira com a vantagem de empatar o duelo de volta, no dia 15 de setembro, em Belo Horizonte. Caso o Flu vença por um gol de diferença, a vaga nas semifinais da Copa do Brasil será decidida nos pênaltis. Para o técnico Cuca, o Galo poderia ter feito mais gols no Tricolor, mas defendeu seus jogadores das críticas de que falhou ao não ampliar o placar. O comandante do time mineiro ironizou que criticou sua equipe afirmando que o descontentamento anterior dos críticos era que o Atlético não vencia fora de casa e agora é pelo número de gols menor. Confira as análises de Cuca sobre o duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O galo pode empatar no duelo de volta, no dia 15 de setembro, que chegará à semifinal da Copa do Brasil-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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