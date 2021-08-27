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Cuca garante descanso maior ao time depois do fim de semana: 'vamos deixar o time com o tanque cheio'

O Galo terá um período sem jogos após o duelo diante do Red Bull Bragantino neste domingo, 29 de agosto, pelo Brasileirão...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 19:05

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 19:05
Com uma sequência intensa de jogos decisivos, pelo Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, o Atlético-MG tem tido muito foco para manter o alto nível de jogo e seguir na briga pelos principais títulos da temporada. Mas, o cansaço mental e físico já está ficando visível e a pausa que virá com o adiamento de partidas do Brasileiro e Copa do Brasil para não prejudicar os times que cederam jogadores às seleções que jogarão as Eliminatórias para a Copa do Mundo. E, o técnico Cuca pensando nisso já antecipou que irá dar um descanso para a equipe, que volta a campo apenas no dia 12 de setembro contra o Fortaleza, pelo Brasileiro. O duelo contra o Grêmio, que aconteceria no fim de semana das Eliminatórias, foi adiado. Confira no vídeo o que o treinador do Galo está pensando em fazer com seu elenco após o jogo diante do Red Bull Bragantino, neste domingo, 29 de agosto. O Galo ter um tempo para "respirar" depois de uma maratona de jogos-(Pedro Souza / Atlético)

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