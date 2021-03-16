Cuca fala sobre paralisação do futebol e diz ser difícil responder qual melhor a decisão: 'deixo na mão das pessoas mais competentes'

Cuca foi oficialmente apresentado na Cidade do Galo. O treinador assinou contrato até 2023, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. A chegada definitiva ao clube mineiro demorou mais de uma semana, pois Cuca estava ajudando a cuidar de sua mãe, Dona Nilde, que luta contra a Covid-19 em Curitiba. O técnico falou sobre esse momento complicado e também da ambição por novas conquistas no alvinegro. O novo comandante atleticano respondeu questões sobre o caso de estupro, que aconteceu em 1987 e de uma redução do elenco, Confira nos vídeos desta matéria tudo que Cuca falou na sua chegada ao Galo. O treinador comentou sobre a parada do futebol e deixou as decisões para “pessoas competentes”. Confira no vídeo acima. Cuca conheceu as obras da Arena MRV antes da sua apresentação no Atlético-MG-(Pedro Souza/Atlético-MG)