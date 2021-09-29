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Cuca fala em tirar lições da eliminação, avalia equipe contra o Palmeiras e fala em conquistas

O treinador alvinegro disse queo Atlético-MG ainda pode levar uma ou duas competições nesta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

29 set 2021 às 01:34

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 01:34

Cuca, técnico do Atlético-MG, estava obviamente abatido após a eliminação do Galo para o Palmeiras, nas semifinais da Libertadores. Porém, o treinador não transformou a saída da ocmpetição em uma tragédia. Para o comandante do time mineiro, ainda há outras possibilidades reais de conquistas. E há de fato.
O Atlético-MG ainda está nas semifinais da Copa do Brasil, quando encara o Fortaleza, além de ser líder isolado do Campeonato Brasileiro, com boa vantagem sobre o próprio Palmeiras, e do Flamengo, seus principais perseguidores.

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