Cuca fala em ‘potencial enorme’ de Talison e deixa em aberto qual lateral irá atuar contra o Cruzeiro: 'podemos optar por qualquer um deles'

O Atlético-MG ganhou mais uma opção para a lateral-direita. Além de Guga e Mariano, o jovem Talison, de 20 anos, foi bem contra o Pouso Alegre, deixando boa impressão em Cuca, que o elogiou publicamente após a vitória sobre o time do Sul de Minas. Para Cuca, Talison tem grande potencial e deixou em aberto quem poderá começar o duelo diante do Cruzeiro, no clássico do próximo domingo, 11 de abril, no Mineirão. Confira o que o treinador do Galo comentou sobre o atleta, vindo da base. Talison deixou boa impressão em Cuca e pode ter uma chance no clássico contra o Cruzeiro-(Pedro Souza/Atlético-MG)