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Cuca explica esquema tático do Atlético-MG para vencer o Remo: 'Ganhamos o meio de campo'

O treinador também pediu paciência para Marrony, que não teve uma noite boa, perdendo duas boas chances de gols...

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 23:12

LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 23:12
A boa vitória do Atlético-MG diante do Remo, em Belém, pela terceira fase da Copa do Brasil, encaminhou bem a classificação do Galo às oitavas de final da competição. O técnico Cuca definiu que o triunfo veio porque sua equipe “tomou conta” do meio de campo. Outro ponto comentado pelo treinador alvinegro foi a defesa do atacante Marrony pelo treinador, que perdeu duas grandes chances de ampliar o placar no Baenão, local da partida. Confira as declarações do treinador do Galo nos vídeos da matéria. O Galo teve mais eficiência e saiu com um grande resultado de Belém-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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