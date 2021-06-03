Cuca explica esquema tático do Atlético-MG para vencer o Remo: 'Ganhamos o meio de campo'

A boa vitória do Atlético-MG diante do Remo, em Belém, pela terceira fase da Copa do Brasil, encaminhou bem a classificação do Galo às oitavas de final da competição. O técnico Cuca definiu que o triunfo veio porque sua equipe “tomou conta” do meio de campo. Outro ponto comentado pelo treinador alvinegro foi a defesa do atacante Marrony pelo treinador, que perdeu duas grandes chances de ampliar o placar no Baenão, local da partida. Confira as declarações do treinador do Galo nos vídeos da matéria. O Galo teve mais eficiência e saiu com um grande resultado de Belém-(Pedro Souza/Atlético-MG)