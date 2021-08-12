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Cuca exalta vitória diante do River, cita pequena vantagem e ressalta poucos gols tomados na Libertadores

O treinador do Galo também comentou sobre Nacho Fernández, que foi expulso diante do River e não poderá jogar o duelo de volta, na próxima semana...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 01:44

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 01:44

Com um jogador a menos, o Atlético-MG conseguiu uma grande vitória fora de casa, ao bater o River Plate por 1 a 0, gol de Nacho Fernández, ex-atleta do time argentino e personagem do jogo. O duelo, nesta quarta-feira, 11 de agosto, pela ida das quartas de final da Libertadores, teve a equipe brasileira vencedora e agora o Galo pode empatar, que avança às semifinais do torneio continental. Essa pequena vantagem foi celebrada por Cuca, que exaltou a força defensiva de sua equipe na Libertadores, com poucos gols tomados. Até o momento, o Galo levou apenas três gols em todas as fases do torneio. O comandante alvinegro também lamentou a expulsão de Nacho, que gerou uma enxurrada de críticas ao VAR, após o cartão vermelho ter sido aplicado depois que o árbitro venezuelano Jesús Valenzuela revisou o lance em uma disputa de Nacho com Anglieri. Confira a análise de Cuca do bom resultado alvinegro nos vídeos da matéria.
Jogo de volta Galo e River se encontram novamente na próxima quarta-feira, 18 de agosto, às 21h30, no Mineirão, quando haverá o reencontro com o seu torcedor no torneio sul-americano. Cuca lamentou a perda do "cérebro" do Galo, Nacho, para o jogo de volta contra o River-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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