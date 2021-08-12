Cuca exalta vitória diante do River, cita pequena vantagem e ressalta poucos gols tomados na Libertadores

Com um jogador a menos, o Atlético-MG conseguiu uma grande vitória fora de casa, ao bater o River Plate por 1 a 0, gol de Nacho Fernández, ex-atleta do time argentino e personagem do jogo. O duelo, nesta quarta-feira, 11 de agosto, pela ida das quartas de final da Libertadores, teve a equipe brasileira vencedora e agora o Galo pode empatar, que avança às semifinais do torneio continental. Essa pequena vantagem foi celebrada por Cuca, que exaltou a força defensiva de sua equipe na Libertadores, com poucos gols tomados. Até o momento, o Galo levou apenas três gols em todas as fases do torneio. O comandante alvinegro também lamentou a expulsão de Nacho, que gerou uma enxurrada de críticas ao VAR, após o cartão vermelho ter sido aplicado depois que o árbitro venezuelano Jesús Valenzuela revisou o lance em uma disputa de Nacho com Anglieri. Confira a análise de Cuca do bom resultado alvinegro nos vídeos da matéria.