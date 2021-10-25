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futebol

Cuca exalta vantagem do Atlético-MG para o Fortaleza, mas ressalta: 'longe de estar decidido'

Treinador do Galo mantém discurso de cautela apesar do cenário positivo que vive na semifinal da Copa do Brasil...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 06:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2021 às 06:10
O técnico do Atlético-MG, Cuca, não tira os “pés do chão” na hora de falar do bom momento do time no Campeonato Brasileiro, em que é líder isolado, com 59 pontos, depois de 28 rodadas. A pontuação, conquistada após a vitória sobre o Cuiabá, 2 a 1 de virada, neste domingo, 24 de outubro, no Mineirão, deixou o alvinegro 11 pontos à frente do vice-líder Fortaleza (48 pontos) e 13 de vantagem para Flamengo e Palmeiras, ambos com 46 pontos na tabela. Apesar dos números superlativos na ponta, Cuca prefere dizer que nada está decidido e que a vantagem poderia ser maior, pois o Galo teve alguns tropeços pelo caminho. Apesar do treinador estar desconfiado ainda, algo bem mineiro, ele elogiou a jogada ensaiada do gol de empate, marcada por Hulk e fez uma análise sobre o gol do Dourado, marcado pelo zagueiro Nathan Silva, contra, logo a um minuto de jogo. Confira as avaliações do treinador do Atlético nos vídeos da matéria. O Galo ainda precisa fazer mais para levar o título na visão de Cuca- (Pedro Souza / Atlético)

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