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futebol

Cuca exalta Hulk e diz que sua seleção é a 'preta e branca'

O comandante alvinegro também comentou da sequência de jogos do atacante e sua força física, para o treinador, um diferencial...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 18:02

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 18:02
Crédito: Hulk voltou a marcar no Brasileiro e tem participação direta em nove gols do Galo no campeonato-(Pedro Souza/Atlético-MG
O técnico do Atlético-MG, Cuca, exaltou a atuação de Hulk contra o Corinthians, quando o atacante marcou os dois gols da vitória atleticana por 2 a 1, de virada, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante do Galo falou da boa fase do jogador e até sobre uma nova chance na Seleção Brasileira, mesmo prestes a completar 35 anos. Cuca também chamou a atenção para a sequência de jogos de Hulk, mantendo um bom nível de performance. O jogador fez 20 jogos seguidos, dos 32 realizados no ano pela equipe. -O Hulk eu já aprendi algumas coisas sobre ele. Parece que ele, jogando domingo e quarta, ele rende mais. Ele não precisa de descanso. O descanso dele são os dois, três dias que a semana dá. O Alonso é assim também. Eles precisam jogar e não machucam. Possuem consistência física muito boa. A gente vai analisando, mas por isso que a gente vai utilizando ele em quase todos os jogos-disse.
O técnico alvinegro também falou do merecimento de Hulk voltar à Seleção. -Eu não posso falar. O Tite tem muitas opções. O futebol brasileiro tem excelentes jogadores e o Hulk é um deles. Muito se leva em consideração a idade, o que se pensa para o futuro, e isso tem que ser respeitado pelo profissional que está lá. Eu estou muito contente com o Hulk e ele sabe que a seleção dele hoje é preta e branca-concluiu.

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