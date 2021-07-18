Cuca exalta Hulk e diz que sua seleção é a 'preta e branca'

O técnico do Atlético-MG, Cuca, exaltou a atuação de Hulk contra o Corinthians, quando o atacante marcou os dois gols da vitória atleticana por 2 a 1, de virada, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante do Galo falou da boa fase do jogador e até sobre uma nova chance na Seleção Brasileira, mesmo prestes a completar 35 anos. Cuca também chamou a atenção para a sequência de jogos de Hulk, mantendo um bom nível de performance. O jogador fez 20 jogos seguidos, dos 32 realizados no ano pela equipe. -O Hulk eu já aprendi algumas coisas sobre ele. Parece que ele, jogando domingo e quarta, ele rende mais. Ele não precisa de descanso. O descanso dele são os dois, três dias que a semana dá. O Alonso é assim também. Eles precisam jogar e não machucam. Possuem consistência física muito boa. A gente vai analisando, mas por isso que a gente vai utilizando ele em quase todos os jogos-disse.