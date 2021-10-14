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Cuca evita críticas a arbitragem, mas vê falhas no VAR: 'Não dá pra responsabilizar só o árbitro'

O treinador do Galo preferiu exaltar o seu elenco que não aceitou a derrota para o Peixe, conseguindo a virada no Mineirão...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 23:54

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 23:54

O técnico Cuca não quis falar muito de arbitragem, que deixou de marcar um pênalti claro para o Atlético-MG, na vitória de virada sobre o Santos, por 3 a 1, nesta quarta-feira, 13 de outubro, pela 26ª rodada Brasileirão. O treinador do Galo apontou que os erros de campo não podem ser creditados apenas ao trio que comandou o jogo no gramado, já que o VAR não atuou em diversas situações, “entrando” na partida no segundo tempo, quando viu outras duas penalidades a favor dos mineiros, que foram marcadas, culminando na virada alvinegra. Entretanto, Cuca evitou se prolongar sobre a atuação dos “apitadores” e elevou seu elenco, que teve baixas, como Hulk, que foi poupado, além de vários desfalques Confira nos vídeos as análises do treinador atleticano. Cuca evitou um embate contra a arbitragem efocou em elogiar seus jogadores-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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