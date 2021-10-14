Cuca evita críticas a arbitragem, mas vê falhas no VAR: 'Não dá pra responsabilizar só o árbitro'

O técnico Cuca não quis falar muito de arbitragem, que deixou de marcar um pênalti claro para o Atlético-MG, na vitória de virada sobre o Santos, por 3 a 1, nesta quarta-feira, 13 de outubro, pela 26ª rodada Brasileirão. O treinador do Galo apontou que os erros de campo não podem ser creditados apenas ao trio que comandou o jogo no gramado, já que o VAR não atuou em diversas situações, “entrando” na partida no segundo tempo, quando viu outras duas penalidades a favor dos mineiros, que foram marcadas, culminando na virada alvinegra. Entretanto, Cuca evitou se prolongar sobre a atuação dos “apitadores” e elevou seu elenco, que teve baixas, como Hulk, que foi poupado, além de vários desfalques Confira nos vídeos as análises do treinador atleticano. Cuca evitou um embate contra a arbitragem efocou em elogiar seus jogadores-(Pedro Souza/Atlético-MG)