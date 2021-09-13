Cuca evita apontar o Flamengo como maior rival pela título Brasileiro: 'até o Fortaleza pode disparar encostar'

O técnico Cuca afirmou que o título Brasileiro não tem só dois postulantes. Após a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, o comandante do Atlético-MG, que derrotou o Fortaleza por 2 a 0 fora de casa, foi questionado se o time carioca é o maior rival do Galo na briga pelo campeonato.
Para o comandante alvinegro, é cedo colocar o Fla como o único adversário no caminho atleticano. Cuca disse que até o Fortaleza pode ter uma reação e encostar no líder do Brasileirão, com 42 pontos, sete a mais do que o segundo colocado Palmeiras, e oito de frente do Rubro Negro.
O técnico também elogiou muito a correria do time, que fez um jogo seguro, firme , que soube segurar o ímpeto do time cearense no Castelão. Confira nos vídeos da matéria a análise do treinador atleticano.