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Cuca espera utilizar do fator casa para sair com o resultado favorável diante do Boca no Mineirão

O treinador do Galo aposta na força do time atuando em casa no duelo de volta, terça-feira,...
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Publicado em 

15 jul 2021 às 16:54

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 16:54

O técnico Cuca está otimista com o jogo de volta do Atlético-MG contra o Boca Juniors, na próxima terça-feira, 20 de julho, no Mineirão, pelas oitavas de final da Libertadores. O comandante alvinegro aposta como uma força do Galo o “fator” casa para superar o Boca e conseguir uma vaga às quartas de final da competição sul-americana. No jogo de ida, houve um empate por 0 a 0. Caso haja nova igualdade sem gols, a decisão da vaga será nos pênaltis. Empate com gols dará a vaga ao time argentino. Confira no vídeo acima a análise do treinador alvinegro. Cuca crê em um jogo sólido diante do Boca no Mineirão-(Pedro Souza/Atlético-Mg)

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