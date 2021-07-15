Cuca espera utilizar do fator casa para sair com o resultado favorável diante do Boca no Mineirão

O técnico Cuca está otimista com o jogo de volta do Atlético-MG contra o Boca Juniors, na próxima terça-feira, 20 de julho, no Mineirão, pelas oitavas de final da Libertadores. O comandante alvinegro aposta como uma força do Galo o “fator” casa para superar o Boca e conseguir uma vaga às quartas de final da competição sul-americana. No jogo de ida, houve um empate por 0 a 0. Caso haja nova igualdade sem gols, a decisão da vaga será nos pênaltis. Empate com gols dará a vaga ao time argentino. Confira no vídeo acima a análise do treinador alvinegro. Cuca crê em um jogo sólido diante do Boca no Mineirão-(Pedro Souza/Atlético-Mg)