Cuca espera dificuldade em duelo contra o Fortaleza pelas semifinais da Copa do Brasil

Depois de superar o Fluminense pela segunda vez no confronto das quartas de final da Copa do Brasil e se garantir nas semifinais da competição, o Atlético-MG terá o Fortaleza pela frente em dois duelos para tentar chegar à sua segunda semifinal na história. As duas equipes entram em campo nesta quarta-feira, 20 de outubro, às 21h30, no Mineirão, pelo jogo de ida. A volta será no dia 27, no Castelão, na capital cearense. Os dois confrontos da semifinal completarão quatro encontros. Por enquanto, há um empate nos duelos. Nesta temporada, Atlético e Fortaleza já se enfrentaram duas vezes com uma vitória para cada lado. Na estreia do Campeonato Brasileiro, o Galo perdeu por 2 a 1, de virada,. Já no returno, no último domingo, 12 de setembro, o time mineiro fez 2 a 0 e se consolidou na ponta do Brasileirão. Agora, na Copa do Brasil será o tira-teima final entre os dois times para ver quem leva a melhor.