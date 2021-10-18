Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cuca espera dificuldade em duelo contra o Fortaleza pelas semifinais da Copa do Brasil
futebol

Cuca espera dificuldade em duelo contra o Fortaleza pelas semifinais da Copa do Brasil

O treinador atleticano está de olho em mais uma decisão do alvinegro diante do terceiro colocado do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2021 às 19:26

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 19:26

Depois de superar o Fluminense pela segunda vez no confronto das quartas de final da Copa do Brasil e se garantir nas semifinais da competição, o Atlético-MG terá o Fortaleza pela frente em dois duelos para tentar chegar à sua segunda semifinal na história. As duas equipes entram em campo nesta quarta-feira, 20 de outubro, às 21h30, no Mineirão, pelo jogo de ida. A volta será no dia 27, no Castelão, na capital cearense. Os dois confrontos da semifinal completarão quatro encontros. Por enquanto, há um empate nos duelos. Nesta temporada, Atlético e Fortaleza já se enfrentaram duas vezes com uma vitória para cada lado. Na estreia do Campeonato Brasileiro, o Galo perdeu por 2 a 1, de virada,. Já no returno, no último domingo, 12 de setembro, o time mineiro fez 2 a 0 e se consolidou na ponta do Brasileirão. Agora, na Copa do Brasil será o tira-teima final entre os dois times para ver quem leva a melhor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados