Cuca elogia partida de Réver e prevê mais partidas do zagueiro como titular no Atlético-MG

O desempenho do zagueiro Réver contra o Remo, pela Copa do Brasil, com direito a gol, recebeu elogios de Cuca e deu “crédito extra” do jogador com o treinador. Segundo Cuca, Réver pode ter mais chances como titular do Galo nos duelos vindouros. O jogador atleticano tem atuado tanto na zaga, quanto de volante, para ter uma saída de bola mais qualificada. O defensor pode ser uma novidade na equipe titular contra o São Paulo, domingo, 13 de junho, pelo Brasileirão. Confira as declarações de Cuca sobre o zagueiro alvinegro. Cuca teceu elogios a Réver, destaque contra o Remo-(Pedro Souza/Atlético-MG)