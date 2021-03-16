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Cuca é apresentado no Galo, fala em redução no elenco, caso de estupro e ambição por conquistas no clube

O treinador também comentou sobre o momento difícil com sua mãe, que luta contra a Covid-19 em um hospital de Curitiba...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 17:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 17:47
Cuca foi oficialmente apresentado na Cidade do Galo. O treinador assinou contrato até 2023, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. A chegada definitiva ao clube mineiro demorou mais de uma semana, pois Cuca estava ajudando a cuidar de sua mãe, Dona Nilde, que luta contra a Covid-19 em Curitiba. O técnico falou sobre esse momento complicado e também da ambição por novas conquistas no alvinegro. O novo comandante atleticano respondeu questões sobre o caso de estupro, que aconteceu em 1987 e de uma redução do elenco, Confira nos vídeos desta matéria tudo que Cuca falou na sua chegada ao Galo.

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