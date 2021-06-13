Cuca diz que o Galo fez um jogo sem sustos contra o São Paulo e elogia Jair

Um jogo controlado e sem sustos. Assim o técnico Cuca definiu a vitória do Galo sobre o São Paulo, por 1 a 0, gol de Jair, neste domingo, 13 de junho, no Mineirão. Para o comandante atleticano, o Atlético-MG soube manter o Tricolor longe de sua meta e ainda ficar mais com a bola, assim, saindo vencedor do duelo. Outra observação foi sobre Jair, que voltou a ser titular. Cuca disse que sempre conta com o jogador para compor o time. Confira nos vídeos as faltas do treinador. Cuca viu o Galo sempre no controle do jogo sem passar "sustos" diante do São Paulo-(Pedro Souza/Atlético-MG)