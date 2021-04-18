Cuca diz que gostou da atuação do Atlético-MG, reclama de 'interrogatório' e explica ausência de Zaracho do time titular

Sem inspiração e com um pênalti mal marcado, o Atlético-MG derrotou o Boa Esporte por 2 a 1, de virada,neste domingo, 18 de março, no Mineirão. Mas, para o técnico Cuca, o Galo se apresentou bem e teve uma boa semana de trabalho, não entendendo as críticas com a atuação de sua equipe.Cuca disse que poderia ser cobrado se o time não melhorasse em 10 dias. O prazo final será na estreia da Libertadores , quarta-feira, contra o Deportivo La Guaira-VEN.

Todavia, o que se viu diante do Boa Esporte não deixou o torcedor animado para começar a busca pelo bi continental. Cuca questionou as cobranças feitas pelo desempenho do time contra o Boa Esporte-(Pedro Souza/Atlético-MG)E, parte do desânimo dos atleticanos é com a ausência de Zaracho da equipe e experiências pouco produtivas como usar Dylan Borrero e não tentar começar uma partida com Alan Franco. Sobre ele, o treinador não deixou esperanças para o atleticano que voltará logo ao time. -Eu tenho (uma análise sobre Zaracho), mas eu tenho outros jogadores com outras características, que na minha opinião, dão um contexto melhor ao meio-campo que eu utilizei nesses dois últimos jogos. É só por isso-disse em sua coletiva. O Atlético-MG vai até a Venezuela encarar um adversário que mal conhece e se não conseguir um bom resultado, poderá abrir uma pequena crise interna com aumento de pressão em Cuca e no time. Confira mais da coletiva do treinador nos vídeos desta matéria.