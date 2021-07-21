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Cuca diz que duelo com Boca foi 'jogo típico de Libertadores’, fala da confusão e exalta equipe nos pênaltis

O treinador do Atlético-MG preferiu ignorar os dois empates com a equipe argentina e dar crédito à competência de seus jogadores na classificação...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jul 2021 às 07:00
“ Um típico jogos de Libertadores”. Assim o técnico Cuca definiu a partida contra o Boca Juniors, que classificou o Atlético-MG Pas quartas de final da competição. A frase de Cuca tentou resumir o clima hostil com os argentinos durante e depois do jogo, quando houve confusão provocada pela delegação do Boca Juniors que terminou em uma ida à delegacia, após briga generalizada no Mineirão.
Cuca falou da confusão na entrada dos vestiários e preferiu exaltar a qualidade da sua equipe nas cobranças de pênalti, que garantiram a vaga na próxima fase e R$ 7,6 milhões aos cofres do clube brasileiro, do que cobrar os jogadores por não terem decidido o confronto no tempo regulamentar.
Os técnicos Cuca e Miguel Ángel Russo se cumprimentaram depois do jogo e o comandante do Galo sinalizou que estava encerrada a peleja Porém, não foi assim que os argentinos entenderam e resolveram iniciar a série de violência e barbaridades contra o patrimônio do Mineirão. Confira nos vídeos a análise de Cuca sobre o jogo. A "frieza" alvinegra nas penalidades foi destacada por Cuca na classificação do Galo-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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