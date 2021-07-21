Cuca diz que duelo com Boca foi 'jogo típico de Libertadores’, fala da confusão e exalta equipe nos pênaltis

“ Um típico jogos de Libertadores”. Assim o técnico Cuca definiu a partida contra o Boca Juniors, que classificou o Atlético-MG Pas quartas de final da competição. A frase de Cuca tentou resumir o clima hostil com os argentinos durante e depois do jogo, quando houve confusão provocada pela delegação do Boca Juniors que terminou em uma ida à delegacia, após briga generalizada no Mineirão.

Cuca falou da confusão na entrada dos vestiários e preferiu exaltar a qualidade da sua equipe nas cobranças de pênalti, que garantiram a vaga na próxima fase e R$ 7,6 milhões aos cofres do clube brasileiro, do que cobrar os jogadores por não terem decidido o confronto no tempo regulamentar.