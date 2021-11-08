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Cuca destaca ‘trocação pura’ com o América: 'É uma delícia para ver e o coração na mão de quem está no jogo'

Porém, o treinador viu um  jogo equilibrado no primeiro tempo, mas reconhece superioridade do Galo na etapa final do duelo...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2021 às 22:35

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 22:35

O Atlético-MG não tem feito partidas exuberantes, mas segue vencendo no Brasileiro. O Galo superou o América-MG em um duro clássico, que o técnico Cuca classificou como “trocação pura”, citando o equilíbrio da partida, vencida pelo alvinegro por 1 a 0, gol de Guilherme Arana, neste domingo, 7 de novembro, no Mineirão.
+ Veja a tabela do Brasileirão e simule os resultados dos jogos Cuca comentou que quem estava fora do jogo, viu um espetáculo intenso, de jogo lá e cá, mas dentro do campo, era um sofrimento grande. Confira nos vídeos a análise do treinador alvinegro. Cuca falou em "trocação" com o Coelho, afirmando que o jogo teve muito equilíbrio-(Pedro souza/Atlético-MG)

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