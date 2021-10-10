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Cuca destaca polivalência de Zaracho atuando tanto de atacante quanto de armador no Galo

O treinador também exaltou ‘elo de união’ entre clube, jogadores e torcida e brinca para focar na busca pelo título brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2021 às 17:47

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 17:47

O ambiente no Atlético-Mg está ficando mais leve depois da dolorosa eliminação na Libertadores, para o Palmeiras. E o Galo tem demonstrado publicamente que há uma forte união entre time, clube e torcida. E o técnico Cuca falou sobre o bom desempenho do time e destacou em especial o meia Zaracho, que tem agradado com sua versatilidade em campo.
O argentino está executando funções dupla: atua como armador e tem sido um elemento surpresa no ataque alvinegro, encorpando o setor ofensivo atleticano. Cuca também mencionou que a invenciblidade de 17 jogos tem sido importante para que o Atlético siga firme rumo ao título Brasileiro. Zaracho deixou Cuca feliz com seu desempenho diante do Ceará-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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