Cuca destaca polivalência de Zaracho atuando tanto de atacante quanto de armador no Galo

O ambiente no Atlético-Mg está ficando mais leve depois da dolorosa eliminação na Libertadores, para o Palmeiras. E o Galo tem demonstrado publicamente que há uma forte união entre time, clube e torcida. E o técnico Cuca falou sobre o bom desempenho do time e destacou em especial o meia Zaracho, que tem agradado com sua versatilidade em campo.