Cuca destaca polivalência de Zaracho atuando tanto de atacante quanto de armador no Galo

O ambiente no Atlético-Mg está ficando mais leve depois da dolorosa eliminação na Libertadores, para o Palmeiras. E o Galo tem demonstrado publicamente que há uma forte união entre time, clube e torcida. E o técnico Cuca falou sobre o bom desempenho do time e destacou em especial o meia Zaracho, que tem agradado com sua versatilidade em campo.
O argentino está executando funções dupla: atua como armador e tem sido um elemento surpresa no ataque alvinegro, encorpando o setor ofensivo atleticano. Cuca também mencionou que a invenciblidade de 17 jogos tem sido importante para que o Atlético siga firme rumo ao título Brasileiro. Zaracho deixou Cuca feliz com seu desempenho diante do Ceará-(Pedro Souza/Atlético-MG)