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Cuca destaca invencibilidade do Galo e celebra empate como visitante: 'ganhamos 4 pontos em 6 disputados'

O treinador minimizou a  segunda partida sem marcar gols e brinca: 'Não dá para vencer todos os jogos'...
LanceNet

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Publicado em 

26 set 2021 às 04:52

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 04:52

O empate do Galo com o São Paulo na noite de sábado, 25 de setembro, não foi considerado um mau resultado pelo técnico Cuca. A equipe mineira segue líder do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos,mantendo uma boa folga para Palmeiras e Flamengo. Cuca destacou que sua equipe fez quatro pontos em seis disputados nos últimos dois jogos, o que mantém em alta o aproveitamento da equipe mineira. O comandante atleticano brincou com o mini “jejum” de gols, já que foi o segundo jogo seguido sem marcar gols, contando com o empate diante do Palmeiras, pela Libertadores, na última terça-feira. Outra força destacada pelo técnico é a invencibilidade alvinegra. Já são catorze jogos no Brasileirão sem perder. A última derrota foi para o Santos, no dia 27 de junho, pela sétima rodada. Somados aos jogos da Libertadores, o Galo não perde há 19 partidas, com os duelos diante de Boca, River e Palmeiras. Confira nos vídeos o que disse Cuca. Cuca ficou satisfeito com o resultado do Atlético no Morumbi- (Pedro Souza/Atlético-MG)

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