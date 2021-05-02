Cuca desconversa sobre renovação de Tardelli, 'confirma' Hulk como titular e exalta o jovem Matheus Mendes

Diego Tardelli, que voltou ao time do Atlético-MG no duelo contra o Tombense, ficará sem contrato com o Galo no fim de maio. O atacante fez poucos jogos em 2021, pois sofreu novo problema físico, o que o afastou dos campos. Com essa situação, o técnico Cuca desconversou sobre a renovação do jogador, que é ídolo da Massa Alvinegra e desde que voltou ao clube, vem tentando ter mais tempo em campo. Para isso, tem de driblar as lesões, que o atormentam desde o ano passado. Esse cenário deixa Cuca sem uma posição fixa sobre o futuro do atacante, que foi campeão da Libertadores de 2013 ao lado do treinador. Tardelli tem contrato com o Galo até o fim deste mês e pouco jogou em 2021-(Pedro Souza/Atlético-MG)script src="//player.daznservices.com/player.js#d3433344d9573b7cb3133487ad.1leg08rzi18hg1773w6q2so4l0$videoid=1r10jx6xorurc1woh6mpzae891" async>Hulk titular e elogios a Matheus Mendes O comandante alvinegro também comentou sobre Hulk, com quem teve um atrito por uma cobrança do jogador para ter mais minutos em campo. Cuca afirmou que se o jogador está dando respalado, ele seguirá como titular. Por fim, o técnico fez elogios a jovem Matheus Mendes, que entrou no jogo contra o Tombense após a expulsão de Everson, pegou pênalti e ainda fez boas defesas. Confira tudo que o treinador falou nos vídeos da matéria.