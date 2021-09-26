Cuca critica paralisação do Brasileiro para datas FIFA: 'O que eu mais quero é que as datas sejam respeitadas'

O lateral-esquerdo Guilherme Arana voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira para a disputa de jogos da rodada tripla das Eliminatórias da Copa, com duelos marcados para os dias 7, 10 e 14 de outubro, contra Venezuela, Colômbia e Uruguai.

E a ida do jogador do Galo para o time comandado por Tite fará com que mais jogos do alvinegro sejam adiados para que Arana não desfalque o Atlético em partidas do Brasileirão.

- Conversamos com o Manoel (Flores), diretor de competições. Por se tratar novamente de três jogos, nesta data de outubro, vai ser adotar o mesmo critério que adotamos na data de setembro, em relação aos clubes que tiveram jogadores convocados por nós-disse o coordenador da Seleção Juninho Paulista.

No período em que Arana estará com a Seleção, o Atlético tem jogos contra a Chapecoense, dia 6 de outubro, fora de casa, Ceará, dia 9, no Mineirão, e Santos, dias 13 ou 14, também no Gigante da Pampulha. As partidas são válidas pelas 24ª, 25ª e 26ª rodadas do Brasileirão.