Cuca confirma ausência de Arana contra o Boca: 'ou liberava ele ou ele seria cortado'

O Atlético-MG até tentou liberar o lateral-esquerdo Guilherme Arana da convocação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, mas a CBF não abriu mão do jogador, que ficará longe do clube por um longo período. Caso o Brasil chegue nas fases decisivas do torneio de futebol, Arana pode retornar ao Galo somente em agosto. O técnico Cuca se pronunciou e revelou que teve de liberar o atleta, senão ele seria cortado, mesmo que os times não sejam obrigados a ceder seus jogadores. O comandante não terá Arana nos duelos contra o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores, nos dias 13 e 20 de julho. Confira o que Cuca declarou sobre a situação no vídeo acima. Arana ficará longe do Galo em boa parte do mês de julho-(Pedro Souza/Atlético-MG)