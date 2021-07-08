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Cuca confirma ausência de Arana contra o Boca: 'ou liberava ele ou ele seria cortado'

O lateral foi convocado para os jogos de Tóquio e desfalcará o alvinegro nos dois confrontos da Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 08:30

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 08:30

O Atlético-MG até tentou liberar o lateral-esquerdo Guilherme Arana da convocação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, mas a CBF não abriu mão do jogador, que ficará longe do clube por um longo período. Caso o Brasil chegue nas fases decisivas do torneio de futebol, Arana pode retornar ao Galo somente em agosto. O técnico Cuca se pronunciou e revelou que teve de liberar o atleta, senão ele seria cortado, mesmo que os times não sejam obrigados a ceder seus jogadores. O comandante não terá Arana nos duelos contra o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores, nos dias 13 e 20 de julho. Confira o que Cuca declarou sobre a situação no vídeo acima. Arana ficará longe do Galo em boa parte do mês de julho-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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