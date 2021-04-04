Cuca comenta testes e rodagens no duelo com o América e vê resultado justo: 'Fizemos uma grande partida'

Em um bom clássico e mais uma jornada inspirada de Nacho Fernández, o Atlético-MG derrotou o América-MG por 3 a 1, gols de Nacho, duas vezes, Guilherme Arana, com João Paulo descontando para o Coelho no duelo deste domingo de Páscoa, 4 de abril, no Mineirão, pela sétima rodada do Estadual. O técnico Cuca exaltou o elenco e o time e explicou que com a qualidade dos jogadores que o Galo possui, ficar no banco de reservas não é demérito. O treinador se referia aos casos de Hulk e Vargas, que não começaram jogando, com Sasha e Savarino estando entre os 11 titulares que inciaram o jogo. Cuca gostou do que viu, elogiou o elenco e explicou porque deixou Hulk no banco-(Pedro Souza/Atlético-MG)O treinador atleticano também teceu elogios a Nacho Fernández e viu o triunfo alvinegro como uma tarde perfeita. ,