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Cuca comenta testes e rodagens no duelo com o América e vê resultado justo: 'Fizemos uma grande partida'

O comandante alvinegro também elogicou Nacho Fernández, que marcou dois gols no clássico diante do Coelho...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 19:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2021 às 19:49
Em um bom clássico e mais uma jornada inspirada de Nacho Fernández, o Atlético-MG derrotou o América-MG por 3 a 1, gols de Nacho, duas vezes, Guilherme Arana, com João Paulo descontando para o Coelho no duelo deste domingo de Páscoa, 4 de abril, no Mineirão, pela sétima rodada do Estadual. O técnico Cuca exaltou o elenco e o time e explicou que com a qualidade dos jogadores que o Galo possui, ficar no banco de reservas não é demérito. O treinador se referia aos casos de Hulk e Vargas, que não começaram jogando, com Sasha e Savarino estando entre os 11 titulares que inciaram o jogo. Cuca gostou do que viu, elogiou o elenco e explicou porque deixou Hulk no banco-(Pedro Souza/Atlético-MG)O treinador atleticano também teceu elogios a Nacho Fernández e viu o triunfo alvinegro como uma tarde perfeita. ,
No primeiro clássico do ano, o Galo passou com louvor e reassumiu a liderança isolada, agora com 18 pontos, três a mais do que o segundo colocado, o próprio América, que tem 15 pontos na classificação. Confira mais no vídeo acima a análise de Cuca do triunfo alvinegro sobre o Coelho.

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