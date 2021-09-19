Cuca comemora alternativas para o ataque e brinca: 'Qualquer um que eu coloque, estarei certo ou errado'

O técnico Cuca comemorou 200 jogos no comando do Atlético-MG. A marca foi alcançada na vitória por 3 a 0 em cima do Sport-PE, pelo Brasileirão, no Mineirão, na noite de sábado, 18 de setembro. E, ao falar do número simbólico, Cuca brincou sobre as mudanças que fez no ataque alvinegro, colocando Diego Costa, Hulk e Keno de início, para mudar no segundo tempo o setor. Ele afirmou que apesar das muitas, e boas opções, sempre estará certo ou errado quando escalar o ataque atleticano. Confira o que disse o treinador do líder do campeonato, com 45 pontos, sete a mais do que o Palmeiras Cuca chegou aos 200 jogos no comando do Galo em duas passagens-(Pedro Souza/Atlético-MG)