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futebol

Cuca avalia empate, cita pênalti questionável e controle da partida diante do Fluminense

Para o treinador do Galo, o ponto conquistado pode fazer diferença a favor do time nas etapas mais agudas do campeonato...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 07:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2021 às 07:05
O técnico Cuca, do Atlético-MG, celebrou o ponto conquistado no empate fora de casa por 1 a 1 com o Fluminense, mantendo o time na ponta do Campeonato Brasileiro, agora com 38 pontos, abrindo uma boa distância dos principais concorrentes ao título neste momento. Porém, o comandante do Galo questionou o pênalti cometido por Hulk, que deu origem ao gol marcado por Fred. Entretanto, em análise geral, Cuca vê a igualdade como importante, pois o time mineiro seguiu pontuando pelo 10º jogo seguido, sem derrotas, o que pode ser um diferencial nas fases decisivas da competição. Confira no vídeo a análise do treinador atleticano.
O time mineiro seguirá no Rio de Janeiro, pois na quinta-feira, 26 de agosto, volta a encarar o Flu, desta vez no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A volta, em BH, será no dia 16 de setembro. Cuca questionou a marcação da penalidade cometida por Hulk no primeiro tempo do duelo com o Flu-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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