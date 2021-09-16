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Cuca assume que não há pressa para ter Diego Costa entre os 11 titulares: 'Estamos indo de forma gradual'

O técnico não quer queimar etapas com o atacante para tê-lo em plena forma na reta final da temporada...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2021 às 10:00
Diego Costa esteve em campo mais uma vez e mesmo ainda longe da sua forma ideal, teve boa participação, quando quase marcou para o Atlético-MG na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, gol de Hulk, de pênalti, que garantiu o Galo nas semifinais da Copa do Brasil, na noite de quarta-feira, 15 de setembro, no Mineirão, pelas quartas de final da competição. Foi o terceiro jogo do atacante, que marcou um gol na estreia diante do Red Bull Bragantino. Apesar de estar se adaptando rapidamente ao time, o técnico Cuca ainda não quer garantir Diego entre os onze titulares, pois o jogador ficou sem atuar regularmente por oito meses e isso ainda pesa no seu desempenho. O técnico atleticano não quer “queimar etapas” com o jogador e fazer um processo gradual para sua entrada de vez na equipe, tendo Diego Costa na plenitude de sua forma física e técnica para a reta final da temporada. Confira no vídeo a avaliação de Cuca sobre por o atacante desde o início. Diego entrou no segundo tempo, teve boa movimentação e quase marcou para o time mineiro-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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