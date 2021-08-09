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Cuca aguarda ‘de braços abertos’ retorno de Arana e celebra oitava vitória seguida no Brasileirão

O lateral estará com o elenco para o duelo diante do River Plate e o treinador celebrou muito a marca expressiva no campeonato...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 17:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 17:38
O técnico Cuca está ansioso e satisfeito pelo retorno do medalhista de ouro com a seleção brasileira, Guilherme Arana. O jogador vai se juntar à delegação que estará na Argentina para encarar o River Plate, nesta quarta-feira, 11 de agosto, às 21h30, em Buenos Aires, pelo duelo de ida das quartas de final da competição. Cuca celebrou o retorno e disse que Arana será recebido de braços abertos O comandante alvinegro também fez uma ode à sequência de vitórias atleticanas no Brasileiro, após o triunfo sobre o Juventude, por 2 a 1, de virada, em Caxias do Sul. Confira nos vídeos as reações de declarações do técnico alvinegro. Arana será reforço importante para Cuca no agosto decisivo do Galo-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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