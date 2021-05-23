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Cuca admite que partidas não foram ‘vistosas’, mas destacou que seu time não teve riscos contra o América-MG

O treinador do Galo comentou que sua equipe controlou bem as duas partidas, que deram o bicampeonato mineiro para o alvinegro...

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 08:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mai 2021 às 08:52
O Atlético-MG confirmou o favoritismo e conquistou o seu 46º título Mineiro na sua história. O Galo chegou ao bicampeonato estadual após empatar pela segunda vez com o América-MG em 0 a 0, neste sábado, 22 de maio, no Mineirão. Mas, as duas decisões com o Coelho não foram de muitas emoções, com as duas equipes sendo fortes nas defesas, mas sem inspiração no ataque, o Galo levou para casa mais uma taça, aumentando sua hegemonia em Minas Gerais, ficando com 30 títulos a mais do que o Atlético e oito de vantagem sobre o Cruzeiro, seu maior rival. Para o técnico Cuca, mesmo com os empates, valeu o resultado final, que confirmou o alvinegro como o vencedor do Estadual de Minas Gerais pelo segundo ano seguido, a 46ª vez na história. O comandante achou que sua equipe controlou bem os dois confrontos, não correndo riscos. Confira nos vídeos o que o técnico falou sobre o título mineiro. Cuca. celebrado pelos jogadores após o título, ficou satisfeito com o controle do Galo sobre o rival nas duas partidas finais do Mineiro-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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