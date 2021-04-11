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Cuca admite que Cruzeiro mereceu vencer o clássico: 'Tivemos mais posse de bola, mas eles foram mais eficazes e mereceram a vitória'

O treinador alvinegro  pediu para ser cobrado em 10 dias, prometendo evolução no modo de jogar do Galo...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 20:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2021 às 20:49
O resultado de 1 a 0 a favor do Cruzeiro gerou uma enxurrada de mensagens e memes sobre o volume de reforços do Galo, contra uma equipe que ainda luta para se organizar. No jogo, o time de Cuca não conseguia penetrar na defesa celeste, sendo envolvido pelo sistema defensivo da Raposa. E o treinador admitiu que o Cruzeiro foi mais eficiente,merecedor dos três pontos. Confira no vídeo acima. Com o resultado, o Cruzeiro chega aos 17 pontos, ficando na vice-liderança. O Atlético-MG segue líder, com 21 pontos, mas sofrendo sua segunda derrota no campeonato. Cuca deu méritos para o triunfo da Raposa no clássico-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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