Cuca admite que Cruzeiro mereceu vencer o clássico: 'Tivemos mais posse de bola, mas eles foram mais eficazes e mereceram a vitória'

O resultado de 1 a 0 a favor do Cruzeiro gerou uma enxurrada de mensagens e memes sobre o volume de reforços do Galo, contra uma equipe que ainda luta para se organizar. No jogo, o time de Cuca não conseguia penetrar na defesa celeste, sendo envolvido pelo sistema defensivo da Raposa. E o treinador admitiu que o Cruzeiro foi mais eficiente,merecedor dos três pontos. Confira no vídeo acima. Com o resultado, o Cruzeiro chega aos 17 pontos, ficando na vice-liderança. O Atlético-MG segue líder, com 21 pontos, mas sofrendo sua segunda derrota no campeonato. Cuca deu méritos para o triunfo da Raposa no clássico-(Pedro Souza/Atlético-MG)