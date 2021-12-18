Cuadrado marca golaço, Juventus vence e se aproxima do G-4

A Juventus conquistou grande vitória fora de casa sobre o Bologna por 2 a 0 pelo Campeonato Italiano. Na primeira etapa, Morata abriu o placar para a Velha Senhora no inicio da partida, enquanto Cuadrado foi responsável por anotar um golaço e sacramentar o resultado que aproxima a equipe de Massimiliano Allegri do G-4.LARGOU NA FRENTENo início da partida, Morata foi enviado na grande área por Bernardeschi e finalizou de primeira para abrir o placar para a Juventus. Após o gol, a Velha Senhora não criou outras boas oportunidades e sofreu um susto. Aos 23, Svanberg aproveitou um bate rebate dentro da área e finalizou de bicicleta raspando a trave de Szczesny.
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EFICIÊNCIA ALVINEGRAApós um início morno na segunda etapa, o Bologna buscou mais volume de jogo e aos 20 minutos quase empatou a partida. Domínguez foi encontrado pelo lado direito da área e finalizou de primeira para grande defesa de Szczesny. A Juventus respondeu aos 23 minutos com Cuadrado sendo encontrado pelo lado direito, limpando a marcação e soltando um balaço para marcar um golaço.
QUASE O TERCEIROAos 31 minutos, Bernardeschi recebeu passe pelo lado esquerdo, driblou a marcação e finalizou rasteiro para ótima defesa de Skorupski com a ponta dos dedos. Aos 43, Kaio Jorge tabelou com Cuadrado e deixou o colombiano na cara do gol, mas o camisa 11 desperdiçou grande chance de ampliar o marcador.