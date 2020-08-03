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futebol

CT do São Paulo em Cotia é alvo de vandalismo e clube registra B.O.

Rojões e pedras foram usados em protesto feito no último domingo. Uma vidraça foi atingida e quebrou, mas não houve feridos. Jogadores estavam treinando no gramado...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 18:20

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 18:20

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, sede das categorias de base do São Paulo em Cotia, foi alvo de um ataque de vândalos enquanto os jogadores treinavam nesse domingo - o elenco profissional está concentrado no local desde a última sexta, dois dias depois da eliminação no Paulistão para o Mirassol. A informação foi divulgada inicialmente pelo Globo Esporte.
Os relatos ouvidos pelo LANCE! dão conta de que os manifestantes soltaram uma grande quantidade de rojões perto de um dos portões do local e que uma pedra quebrou uma vidraça do hotel em que os atletas ficam alojados - ninguém se feriu. Os jogadores escutaram o barulho, mas só souberam do que se tratava quando se dirigiram para seus quartos após a atividade.
O São Paulo registrou boletim de ocorrência e a segurança foi reforçada. Ninguém foi responsabilizado pelo ato até o momento.
O Tricolor fará sua estreia no Campeonato Brasileiro às 16h de domingo, contra o Goiás, em Goiânia.

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