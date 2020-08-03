CT do São Paulo em Cotia é alvo de vandalismo e clube registra B.O.

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, sede das categorias de base do São Paulo em Cotia, foi alvo de um ataque de vândalos enquanto os jogadores treinavam nesse domingo - o elenco profissional está concentrado no local desde a última sexta, dois dias depois da eliminação no Paulistão para o Mirassol. A informação foi divulgada inicialmente pelo Globo Esporte.

Os relatos ouvidos pelo LANCE! dão conta de que os manifestantes soltaram uma grande quantidade de rojões perto de um dos portões do local e que uma pedra quebrou uma vidraça do hotel em que os atletas ficam alojados - ninguém se feriu. Os jogadores escutaram o barulho, mas só souberam do que se tratava quando se dirigiram para seus quartos após a atividade.

O São Paulo registrou boletim de ocorrência e a segurança foi reforçada. Ninguém foi responsabilizado pelo ato até o momento.