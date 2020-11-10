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futebol

CT de Cotia ganha mais respaldo com Diniz no comando do São Paulo

Garotos formados na base estão se tornando protagonistas no Tricolor de Fernando Diniz e demonstram a qualidade do trabalho feito pelo clube na categoria de base...
LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 09:00

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 09:00

Crédito: Diniz e sua comissão técnica têm trabalhado para dar confiança aos jovens nomes do elenco (Rubens Chiri/saopaulofc.net
Responsável pela formação dos novos talentos para o São Paulo, o CT de Cotia está cada vez mais próximo do CT da Barra Funda - local de treinamentos do elenco profissional. Liderados por Fernando Diniz, os jogadores da base estão com cada vez mais espaço e mais protagonismo no Tricolor. Nesta temporada, mais 36% de todos os gols feitos pela equipe foram de atletas 'Made in Cotia'.
TABELA>Confira a classificação atualizada do Brasileirão >Veja como estão os chaveamentos da Copa do Brasil ​O São Paulo viveu uma maratona nas últimas duas semanas. Enfrentou o Fortaleza nas oitavas de final da Copa do Brasil, encarou o Lanús pela Copa Sul-Americana e mediu forças com Flamengo e Goiás pelo Brasileirão. Embora tenha sido eliminado da competição continental, a equipe teve bons desempenhos e saiu fortalecida.
Nessas partidas, o Tricolor marcou 14 gols - oito deles de jogadores que passaram a infância, a adolescência e o início da fase adulta no CT de Cotia. Respaldados pela comissão técnica, que trabalha para dar confiança aos garotos nos treinamentos e nos jogos, nomes como Brenner, Igor Gomes, Gabriel Sara e Luan cresceram de produção e hoje são titulares absolutos.O atacante Brenner, inclusive, vive a melhor fase de sua carreira. Nos últimos dez jogos, o garoto fez 11 gols e disparou na artilharia do elenco - deixando os experientes Pablo, Luciano e Daniel Alves para trás. Quem também está em alta é Gabriel Sara, responsável pela cadência do meio de campo, pela marcação-pressão e também no auxílio para os atacantes.
Cada vez mais dando espaço para os talentos de Cotia, o São Paulo está crescendo na temporada e demonstrando sua força. Embora seja o quarto colocado no Brasileirão, o time tem o melhor aproveitamento da competição (64,7%) e tem três jogos a menos do que seus adversários pelo principal título do futebol nacional.
Na próxima quarta, às 21h30, o clube do Morumbi inicia o confronto com o Flamengo por uma vaga nas semifinais na Copa do Brasil. Há nove dias, o Tricolor bateu o Rubro-negro, no Maracanã, por 4 a 1, e tenta repetir a dose neste meio de semana. Se Diniz mantiver a escalação, o São Paulo entrará em campo com pelo menos cinco atletas formados em Cotia.

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