CSM anuncia parceria estratégica com a agência Football Capital

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A CSM, agência global de marketing integrado e experiência de marca, anunciou nesta segunda-feira uma parceria com a Football Capital, agência global de gerenciamento de futebol.

O acordo fará com que a CSM possa gerar e gerenciar oportunidades para o portfólio de clientes da Football Capital, incluindo nomes como o goleiro Alisson Becker, do Liverpool e da Seleção Brasileira, o atacante Pedro, do Flamengo, Wesley Moraes, do Aston Villa, e Luiz Felipe, da Lazio. O plano abrange parcerias comerciais, relações públicas, marketing, comunicação, estratégia digital e filantropia.

A união de forças com a Football Capital fortalece ainda mais as credenciais da CSM na gestão do futebol, após o estabelecimento da Playerworks CSM, a divisão especializada em futebol da empresa, em 2018.

O novo acordo permitirá que a CSM trabalhe em estreita colaboração com Alisson Becker em todas as atividades comerciais e de marketing para construir sua marca pessoal na preparação para a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Desde que chegou ao Liverpool vindo da Roma, em 2018, o jogador venceu a Premier League inglesa, a Liga dos Campeões da UEFA, a SuperTaça Europeia e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

Tim Lopez, Diretor de Talentos da CSM, expressou sua empolgação com a parceria.

- Estamos muito satisfeitos pela parceria com a Football Capital, que possui uma lista impressionante de clientes no futebol. Trabalhando em estreita colaboração com a equipe da Football Capital, estamos ansiosos para aproveitar nossa própria experiência para ajudar a entregar grandes oportunidades comerciais para seu portfólio de jogadores atuais. A parceria também nos oferece uma oportunidade fantástica de continuar expandindo nosso forte perfil no futebol, o que tornou esta combinação perfeita - disse Lopez.

Stefano Castagna, Diretor Executivo da Football Capital, também celebrou o acordo.