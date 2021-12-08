CSKA Sofia x Roma: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Conference League

A Roma viaja para encarar o CSKA Sofia nesta quinta-feira, às 14h45 (horário de Brasília), pela Conference League. A equipe de José Mourinho busca derrotas a lanterna do Grupo C e sonha com um tropeço do Bodo/Glimt para assumir a liderança e se classificar às oitavas de final.NÃO IMPORTA O OUTRO JOGO- Temos que entrar em campo e ganhar. Se o Bodo vencer, ficaremos em segundo lugar e iremos disputar os playoffs em fevereiro. Mas temos que ser sérios, sabemos das lesões e que cada jogador que perdemos é um desastre. Vamos com o melhor grupo possível e temos equipe para competir com os melhores - ressaltou José Mourinho, técnico da Roma.
RUIM LÁ TAMBÉMSe na Conference League a Roma vem decepcionando com a vice-liderança do Grupo C, no Campeonato Italiano a fase também não é boa. A equipe italiana irá viajar para a Bulgária após ter sofrido duas derrotas consecutivas no Calcio e cair para a 7ª colocação.
FICHA TÉCNICA:CSKA Sofia x Roma
Data e horário: 9/12/2021, às 14h45 (de Brasília)Local: Balgarska Armiya Stadium, em Sofia (BUL)Onde assistir: Fox Sports e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CSKA SOFIA (Técnico: Stoycho Mladenov)Busatto; Turitsov, Lam, Mets e Mazikou; Geferson e Muhar; Yomov, Carey e Wildschut; Krastev
Desfalques: Nenhum
ROMA (Técnico: José Mourinho)Fuzato; Ibanez, Smalling e Kumbulla; Reynolds, Bove, Diawara e Viña; Volpato e Mkhitaryan; Abraham
Desfalques: Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy (machucados)