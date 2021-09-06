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futebol

CSA x CRB: Rivais lutam por objetivos distintos na Série B

Enquanto o Galo tenta o acesso, o Azulão briga para tentar encostar no G-4...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 17:15

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2021 às 17:15
Crédito: Divulgação/Francisco Cedrim / Ascom CRB
Rivais eternos, CSA e CRB vivem momentos opostos na reta final da temporada 2021. Enquanto um luta pelo acesso, o outro tenta encostar nos quatro melhores da Série B.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Após alguns anos na sombra do rival, o CRB vive um trabalho sólido com Allan Aal. O treinador encaixou o time desde a sua chegada e mostra um bom desempenho em campo.
Com 22 jogos na Série B, o Galo aparece na vice-liderança, com 40 pontos, dois a menos que o líder Coritiba.
Por outro lado, o CSA tenta encostar na briga pelo G-4 da competição. Sob o comando de Mozart Santos, o Azulão surge na 11ª colocação, com 29 pontos.
Para chegar ao G-4, o CSA precisa dar um grande salto no desempenho, já que o Goiás, primeiro time do grupo de acesso, aparece com 38 pontos.

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