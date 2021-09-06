CSA x CRB: Rivais lutam por objetivos distintos na Série B

Crédito: Divulgação/Francisco Cedrim / Ascom CRB

Rivais eternos, CSA e CRB vivem momentos opostos na reta final da temporada 2021. Enquanto um luta pelo acesso, o outro tenta encostar nos quatro melhores da Série B.

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Após alguns anos na sombra do rival, o CRB vive um trabalho sólido com Allan Aal. O treinador encaixou o time desde a sua chegada e mostra um bom desempenho em campo.

Com 22 jogos na Série B, o Galo aparece na vice-liderança, com 40 pontos, dois a menos que o líder Coritiba.

Por outro lado, o CSA tenta encostar na briga pelo G-4 da competição. Sob o comando de Mozart Santos, o Azulão surge na 11ª colocação, com 29 pontos.