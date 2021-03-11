CSA vive seca de gols diante do CRB

Crédito: Divulgação/CRB

No próximo fim de semana CRB e CSA medem forças pela 3ª rodada da Copa do Nordeste e prometem um duelo agitado, já que os dois times iniciaram a temporada 2021 de maneira positiva.

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Porém, o confronto do sábado será importante para o Azulão, que vai tentar quebrar um jejum de três partidas sem marcar gol no maior rival.

A última vez que o CSA conseguiu balançar a rede do Galo aconteceu na Fase de Classificação do Alagoano 2020. Na ocasião, o time azul venceu por 1 a 0 e ficou com a liderança do torneio estadual.

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