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futebol

CSA vive seca de gols diante do CRB

Nos últimos três duelos entre os rivais, o Azulão não conseguiu balançar a rede do Galo...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 15:32

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 15:32
Crédito: Divulgação/CRB
No próximo fim de semana CRB e CSA medem forças pela 3ª rodada da Copa do Nordeste e prometem um duelo agitado, já que os dois times iniciaram a temporada 2021 de maneira positiva.
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Porém, o confronto do sábado será importante para o Azulão, que vai tentar quebrar um jejum de três partidas sem marcar gol no maior rival.
A última vez que o CSA conseguiu balançar a rede do Galo aconteceu na Fase de Classificação do Alagoano 2020. Na ocasião, o time azul venceu por 1 a 0 e ficou com a liderança do torneio estadual.
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Desde então, nos três duelos, o CRB venceu duas vezes e o último encontro, válido pela Série B, ficou no empate sem gols.

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