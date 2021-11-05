CSA vence Remo e dorme no G-4 da Série B

O CSA recebeu o Remo na tarde desta sexta-feira, 5, no Rei Pelé. Em jogo pela 34ª rodada do Brasileirão Série B, o Azulão não tomou conhecimento do adversário, venceu e dormirá no G-4. O time levou a melhor por 2 a 0.NA PRESSÃO!

Tentando cada vez mais se afastar da zona de rebaixamento, o Remo começou com muita pressão. Logo aos 4 o time já teve a sua primeira chegada de perigo. Assim, na jogada, Victor Andrade recebeu na cara do gol, mas chutou forte e mandou por cima do travessão.

UH!​Na sequência, a primeira chegada do CSA. Aos 8, Iury Castilho cruzou para a área, e Dellatorre, livre, apareceu, cabeceando forte. Thiago Coelho fez um verdadeiro milagre e evitou que o Remo abrisse o placar no Rei Pelé.

NA FRENTE! ​O jogo deu uma acalmada, e as equipes sequer chegaram tão próximo de abrir o marcador. Contudo, aos 27, Marco Túlio mudou tudo. Iury Castilho levantou na segunda trave, e o atacante apareceu livre para cabecear no contrapé de Thiago Coelho, colocando o CSA na frente do placar.

QUASE O EMPATE...

O Remo não ficou para trás e seguiu pressionando. Contudo, deixou espaços para o CSA continuar a assustar Coelho. Assim, aos 36, Yuri fez uma boa jogada e tabelou com Marco Túlio. Assim, Dellatorre recebeu e chutou rasteiro. Thiago Coelho tirou com o pé.

INÍCIO EQUILIBRADO...

A volta do intervalo foi sem grandes emoções, com as duas equipes criando poucas chegadas de perigo. A primeira foi do lado do CSA. Na jogada, Marco Túlio bateu, Iury Castilho cabeceou, e a bola desviou em Romércio.

QUASE!

Aos 12, o Remo quase conseguiu deixar a igualdade no placar do Rei Pelé. Lucas Siqueira soltou uma bomba de fora da área. Thiago Rodrigues espalmou, evitando o que seria o primeiro gol da equipe remista.

QUEM NÃO FAZ, LEVA!

O CSA não tomou conhecimento das investidas dos adversários e ampliou o placar. Aos 28, Clayton fez um cruzamento na medida, e Dellatorre, que estava no meio da zaga, acertou uma cabeçada fatal, aumentando a vantagem do Azulão.

UHHHH!​Os donos da casa seguiram com grande pressão. Aos 34, Reinaldo ficou com a sobra dentro da área do Leão, batendo colocado. Thiago Coelho espalmou pela linha de fundo, em mais uma grande defesa.

SEM MAIS NADA...

O Remo até tentou, mas nada conseguiu criar, muito menos diminuir a pressão dos adversários. Aos 36, a última chance em um ataque da equipe. Jefferson pegou um corte errado da defesa do CSA e encheu o pé na bola, mandou muito longe do gol do Azulão. Sem outras chances, a partida terminou no 2 a 0.FICHA TÉCNICACSA 2 x 0 RemoLocal: Rei Pelé, Maceió (AL)Data: 05/11/2021 - às 17h (de Brasília)Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Márcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)Cartões amarelos: Reinaldo (CSA); Anderson Uchoa, Pingo e Victor Andrade (Remo)Cartões vermelhos: -Gols: Marco Túlio, aos 27'/1ºT (1-0); Dellatorre, aos 28'/2ºT (2-0)

CSA (Técnico: Mozart)

Thiago Rodrigues; Yuri, Matheus Felipe, Lucão e Kevyn; Geovane (Renato Cajá, aos 32'/2ºT), Giva Santos e Gabriel (Clayton, aos 13'/2ºT); Dellatorre (Rodrigo Rodrigues, aos 32'/2ºT), Iury Castilho (Reinaldo, aos 19'/2ºT) e Marco Túlio (Gabriel Tonini, aos 19'/2ºT).