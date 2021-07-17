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futebol

CSA vence Operário fora de casa e se afasta do Z4 da Série B

Equipe alagoana triunfou em Ponta Grossa, no Paraná...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 20:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2021 às 20:53
O CSA respira longe do Z4 da Série B. A equipe alagoana venceu o Operário, na noite deste sábado (17), fora de casa, no Estádio Germano Kruger, por 2 a 0. Os gols foram marcados pelo volante Geovane e pelo atacante Reinaldo.
A primeira etapa foi de boa movimentação do CSA e os visitantes foram os donos das melhores chances dos 45 minutos iniciais.
O placar foi alterado pela primeira vez em Ponta Grossa aos 40 minutos do primeiro tempo. O volante Geovane arriscou da intermediária e a bola só parou quando encontrou a rede do Operário.
Aos 46 minutos o CSA não ampliou o marcador por muito pouco. Após ótimo lançamento, Yago invadiu a área e ficou cara a cara com o goleiro Simão, mas o chute saiu por cima da meta do Operário.
Aproveitando os espaços da defesa mandante, o CSA chegou novamente com menos de um minuto da etapa complementar. Gabriel escapou da marcação e chutou para uma grande defesa de Simão.
O Operário chegou com bastante perigo pela primeira vez aos 14 minutos e por pouco não foi o bastante para empatar o jogo. Marcelo finalizou para ótima defesa de Thiago Rodrigues. No rebote, Schumacher finalizou e o zagueiro Matheus Felipe desviou e evitou o gol do Fantasma.
Aproveitando os contra-ataques, o CSA fechou o jogo aos 46 minutos da etapa complementar. Após lançamento, Reinaldo cortou para a perna direita e finalizou rasteiro, sem chances para o goleiro Simão.
Próximos jogos:
Com a 12ª rodada da Série B já no passado, Operário e CSA voltam aos gramados da competição nacional durante a semana, para confrontos da 13ª rodada.
O CSA joga na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), sob seus domínios, contra o Vasco. Em contrapartida, o Operário vai visitar o Avaí na próxima quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília).

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