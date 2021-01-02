CSA vence o Sampaio Corrêa de virada e entra no G-4 da Série B

Em confronto direto na briga pelo G-4 da Série B, o CSA venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 1, neste sábado, e deu sequência à fase negativa do rival. No Rei Pelé, o clube alagoano saiu atrás do placar, mas conseguiu uma virada rápida e assumiu a quarta posição. Yago e Rone marcaram para o CSA, enquanto Marcinho balançou as redes para os visitantes.
SITUAÇÃO NA TABELACom o resultado, o CSA chegou aos 51 pontos, ultrapassou o Cuiabá pelo número de vitórias e assumiu a quarta posição. O Sampaio Corrêa, por sua vez, chegou a quarta derrota consecutiva, perdeu a chance de encostar no G-4 e segue em oitavo, com 45 pontos.
GOLAÇO ABRE O PLACARApós um primeiro tempo equilibrado e sem grandes chances, o Sampaio Corrêa tirou o zero do placar aos 20 minutos da etapa final. E com direito a um belo gol de Marcinho. O camisa 10 recebeu a bola fora da área, ajeitou o corpo e acertou chute na gaveta, sem chances para o goleiro Matheus Mendes.
RESPOSTA RÁPIDA E VIRADA ALAGOANAA alegria dos visitantes durou pouco. Apenas dois minutos após sair atrás do placar, o CSA chegou ao gol de empate com Yago, completando cruzamento de Paulo Sérgio. Em seguida, aos 25, foi a vez de Yago cruzar e Rone (que havia acabado de entrar) acertar belo chute de primeira para virar o marcador.
PRÓXIMOS JOGOSEm busca de se manter na zona de acesso para a Série A, o CSA volta a campo na próxima sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Figueirense, no Orlando Scarpelli. No mesmo horário, o Sampaio Corrêa buscará se reabilitar na tabela diante do Cruzeiro, no Castelão.