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futebol

CSA vence o Oeste e entra no G-4

Com o resultado construído na primeira etapa, os alagoanos alcançaram a 4ª posição; o Rubrão permanece com a lanterna na mão e sua situação fica cada vez mais complicada...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 21:28

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 21:28

Crédito: Gazeta de Alagoas / Ailton Cruz
Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Rei Pelé, o CSA derrotou o Oeste pelo placar de 2 a 1. Com o resultado, o Azulão entrou G-4 e assume momentaneamente a 4ª posição na tabela de classificação, com 44 pontos. O Rubrão continua com a lanterna na mão e soma apenas 16 pontos.Na próxima rodada, o CSA enfrenta o Cruzeiro, no estádio Independência. Já o Oeste recebe o Cuiabá, na Arena Barueri. Ambas as partidas serão realizadas no dia 15 de dezembro.
O jogo
Até a primeira parte da etapa inicial, a partida se resumia em o CSA passando o maior tempo do jogo com a posse da bola, mas sem conseguir criar oportunidades claras de gol. Enquanto o Oeste se defendia esperando um erro do Azulão para sair rápido no contra-ataque e surpreender.
Mas a partir dos 25 minutos o CSA resolveu acelerar o jogo e a estratégia deu muito certo. Aos 31 minutos, Rodrigo Pimpão cruzou, Maurício Barbosa tentou afastar o perigo e acabou marcando contra: 1 a 0.
O Oeste ainda não tinha nem assimilado direito o primeiro gol e já tomou o segundo. Caetano vacilou na saída de jogo e a bola sobrou para Nadson. O meia aproveitou e ampliou o placar, aos 34 minutos: 2 a 0 para o CSA.
O técnico Roberto Cavalo, do Oeste, resolveu mexer e voltou do intervalo com três alterações. O Rubrão parou de errar na defesa e começou a ser mais agressivo no ataque em busca de diminuir o prejuízo.
As mexidas e a mudança de postura funcionaram e os paulistas conseguiram o seu gol. Em cobrança de falta, Léo Ceará levantou na área e Maurício Barbosa, o mesmo que havia feito o gol contra no primeiro tempo, marcou de cabeça: 1 a 2.
Com o gol, o Oeste cresceu no jogo e foi para o tudo ou nada em busca do empate. Enquanto o CSA apostava no contra-ataque e nos espaços deixados pela defesa do Rubrão.00
Ambas as equipes conseguiram construir boas chances de gol. Entre as oportunidades criadas, a mais clara foi a finalização de Diego Renan, do CSA. De dentro da área, o lateral-esquerdo encheu o pé e carimbou a trave do goleiro Caique França.
Placar Final: CSA 2, Oeste 1.

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