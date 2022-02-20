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futebol

CSA vence o Náutico com autoridade pela Copa do Nordeste

A vitória do Azulão foi construída toda no primeiro tempo e com os três gols sendo marcados em 19 minutos...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 18:12

LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2022 às 18:12
No estádio Rei Pelé, em Maceió, em jogo válido pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, o CSA venceu o Náutico pelo placar de 3 a 1. A vitória do Azulão foi construída toda na primeira etapa e com os três gols (Marcel, Giva Santos e Geovane) sendo marcados em 19 minutos de jogo. O Náutico só conseguiu diminuir o prejuízo no segundo tempo, aos 35, gol de Juninho Carpina. Com o resultado, o CSA vai para 11 pontos e se consolida na 2ª colocação do grupo A. Já o Náutico permanece com 8 pontos e posicionado no 3º lugar do Grupo B.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa próxima rodada, o Náutico enfrenta o Sergipe, no estádio dos Aflitos, em Recife. Já o CSA pega o Ceará, no Castelão, em Fortaleza. Ambas as partidas estão marcadas para o dia 06 de março, domingo.
O jogoPRIMEIRO TEMPOCSA É AVASSALADORO CSA começou a partida no estádio Rei Pelé a mil por hora. Em menos de 10 minutos de jogo, o Azulão simplesmente atropelou o Náutico. De forma avassaladora, o time alagoano foi ao ataque e marcou dois gols.
O primeiro saiu aos 5 minutos. Diego Renan levantou a bola com precisão. Marcel subiu bem e fez: 1 a 0. Dois minutos depois, após escanteio batido na área por Diego Renan, Rafael Ribeiro desviou e Lucas Perri salvou. Mas no rebote Giva Santos aproveitou para empurrar para dentro: 2 a 0.
CSA IMPLACÁVEL MARCA O TERCEIRO GOLO Náutico bem que tentou se organizar para diminuir a vantagem, mas o CSA estava implacável e aproveitou os espaços deixados pela defesa do Timbu para aumentar ainda o marcador. Aos 19 minutos, Yan Rolim passou para Geovane, que finalizou muito bem para marcar um bonito gol: 3 a 0.
GOL ANULADO DO CSA E EXPULSÕESO Azulão sobrando no jogo e poderia ter feito o gol aos 32 minutos. Mas o árbitro da partida anulou o gol de Didira, pois o assistente viu impedimento. O árbitro ainda seria protagonista de outro lance antes do fim da etapa inicial. Aos 35 minutos, Leandro Carvalho, do Náutico, e Wellimgton Nascimento, do CSA, foram expulsos após trocar empurrões.
SEGUNDO TEMPOQUASE O CSA MARCA MAIS UMNa volta do intervalo, logo aos 2 minutos, Diego Renan fez boa jogada e bateu bem para o gol. Lucas Perri foi buscar no cantinho e salvou o Náutico de tomar o 4º gol espalmando a bola para escanteio.
CSA DIMINUI O RITMO, NÁUTICO PRESSIONA E CONSEGUE O SEU GOL DE HONRAA enorme superioridade mostrada em toda primeira etapa pelo CSA não se repetiu ao longo do segundo tempo. Com a diminuição da intensidade do Azulão, que optou por administrar o resultado, o Náutico cresceu no jogo e foi para cima atrás do seu gol e conseguiu.
Aos 35 minutos, Júnior Tavares acertou passe para Juninho Carpina. O meia do Timbu recebeu, girou bem e bateu no cantinho para fazer o gol: 1 a 3. O Náutico ainda tentou fazer uma pressão no fim da partida em busca do 2º gol, mas o CSA conseguiu se defender bem e assegurar a vitória por 3 a 1.

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