CSA vence o Murici pela vantagem mínima

No estádio José Gomes da Costa, o CSA confirmou a melhor campanha do Alagoano e venceu o Murici por 1 a 0. O placar deixou o time na ponta, com 17 pontos. O Murici fica na 3ª colocação, com 11 pontos.
Semifinal
Na próxima fase, o CSA mede forças com o CRB. Enquanto isso, o Murici briga por uma vaga na final diante do ASA.
O jogo
O Azulão chegou ao seu gol da vitória na casa dos 7 minutos. Giva Santos driblou o zagueiro e bateu firme. Sem chances para o goleiro, 1 a 0.
Com a vantagem no marcador e com a situação definida na classificação, o CSA diminuiu o ritmo e deu campo ao Murici, que não mostrava muito interesse no jogo.
No decorrer do confronto, poucas chances foram criadas e o Azulão administrou a vitória sem maiores problemas.