CSA vence o ABC e elimina a equipe da Copa do Nordeste

Uma das surpresas da última rodada da Copa do Nordeste aconteceu no duelo entre CSA e ABC. O time alagoano, eliminado antes de a bola rolar, venceu o rival potiguar e tirou a chance de classificação do Mais Querido.
O jogo
Os dois gols da partida saíram na etapa inicial. Com a dupla Norberto e Allano, o CSA impôs o seu ritmo e não deu chances ao adversário, que apenas assistiu o ataque rival.
Logo de cara, Norberto cruzou na medida e Yago apareceu para mandar na rede. No segundo, Michel Douglas recebeu passe açucarado de Yago e definiu o placar.
Sem forças para reagir, o ABC pouco fez na etapa final e não deu trabalho ao CSA, que apenas administrou o resultado.
Classificação
O CSA encerra a sua participação na 6ª colocação da chave B e o ABC fica com a quinta colocação da chave B.