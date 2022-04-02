futebol

CSA vence CRB e garante vantagem no segundo jogo da final do Alagoano

Os visitantes venceram por 1 a 0, com gol de Cedric...

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 18:57

LanceNet

Neste sábado (2), aconteceu o primeiro duelo da final do Campeonato Alagoano entre CSA e CRB. O Galo não aproveitou as boas oportunidades que teve e Cedrid foi letal na segunda etapa para garantir a vitória e a vantagem para o Azulão.
A segunda partida aconteceu na próxima quarta-feira (6), às 20h (horário de Brasília). O confronto terá o mando dos CSA.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCRB COM BOAS CHANCES! No primeiro tempo, o CSA chegará no campo de ataque, mas melhores as chances do CRB. Primeiro Raul Prata soltou uma bomba para defesa da Carné.
Logo depois, o lateral voltou a levar perigo, finalizando para fora. Mais tarde, Vico limpou a marcação e finalizou perto da meta. A primeira boa oportunidade do Azulão foi com Felipe Augusto, em chute inserido. O duelo ficou sem maiores chances, com muito equilíbrio e luta no meio-campo.
BOLA NA REDE! Na segunda etapa, o CRB voltou a ter boas chances. Após cruzamento de Anselmo Ramon Vico subiu e cabeceou com perigo Em seguida, Rafael Longuine recebeu a entrada da área e chutou rasteiro.
Marcinho teve ótima oportunidade, mas perdeu. Aos 30', o CSA conseguiu abrir o placar. Bruno Mota enfiou para Osvaldo, ele cruzou na área do CRB e Cedric tocou para o fundo da rede.
Posteriormente, Anselmo Ramon recebeu na linha de fundo, cruzou, Rafael Longuine desviou com o bico da chuteira e a bola passou muito perto do gol de Carné. Anselmo Ramon quase marcou para o CRB e Osvaldo obrigou o goleiro a fazer linda defesa, no fim da partida. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CRB x CSA Local: Estádio Rei Pelé, Maceió-AL Data/horário: 02/04/2022 - 17h (horário de Brasília) Árbitro : Anderson Daronco (Fifa-RS) Assistente 1: Bruno Raphael Pires (Fifa- GO) Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (Fifa-DF) VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (CBF-RN) Árbitro de vídeo : Flávio Gomes Barroca (CBF-RN) Cartões amarelos: - Cartões vermelhos: - GOLS: Cedric ( 30'/2T) (0-1)
CRB - ​​Técnico: Marcelo CaboDiogo Silva. Raul Prata (Reginaldo 38'/2T), Gum, Gilvan e Guilherme Romão; Claudinei (Marthã 30'/2T), Yago e Maicon (Rafael Longuine - intervalo); Richard (Emerson Negueba 21'/2T), Anselmo Ramon e Vico (Marcinho 21'/2T).
CSA - Técnico: Mozart Marcelo Carné; Igor, Wellington Nascimento, Werley (Marcel 21'/2T) e Ernandes; Geovane, Yann Rolim (Bruno Mota 28'/2T) e Gabriel (Cedric 21'/2T); Felipe Augusto (Lucas Barcelos 11'/2T), Marco Túlio (Osvaldo 11'/2T) e Rodrigo Rodrigues.
Crédito: CRBxCSA(Foto:FranciscoCodrim/TwitteroficialdoCRB

